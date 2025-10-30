Астраханская область возобновила торговые поставки в Туркменистан

Министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков сообщил о возобновлении поставок астраханской рыбы в Туркменистан, которые были приостановлены в прошлом году. Также на туркменский рынок экспортируется пшеничная мука, которой за три квартала текущего года отгружено более 3 тыс. тонн.

В сфере образования продолжается сотрудничество между Туркменистаном и Астраханской областью. В настоящее время более 3 тыс. граждан Туркменистана обучаются в астраханских учебных заведениях, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом.

Стороны также обсуждают возможность открытия прямого рейса между Астраханью и Туркменбаши. Это поспособствует развитию деловых связей и туризма между регионами.

