В Саратовской области за девять месяцев количество абортов снизилось на 5%

В Саратовской области за девять месяцев количество абортов снизилось более чем на 5%. Об сообщил министр здравоохранения Владимир Дудаков на совещании в облдуме.

В период с января по сентябрь проконсультировали 2059 ожидающих ребенка местных жительниц, из которых 564 решили сохранить беременность. Также медико-социальную, психологическую и юридическую помощь получили около 2,4 тыс. пар.

Господин Дудаков добавил, что за девять месяцев благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) в регионе родились 178 детей, включая 11 двойняшек.

Нина Шевченко