Законодатели мото

Законодательное собрание Нижегородской области поддержало обращение депутатов Карелии в правительство РФ о запрете использования питбайков на дорогах общего пользования. Ежегодно число аварий с участием детей на питбайках растет. Госавтоинспекторы избегают преследовать юных мотоциклистов, для которых такие погони потенциально опасны. Единственным наказанием за езду на мини-мотоциклах сейчас является штраф родителям ездока за неисполнение родительских обязанностей. Впрочем, в законодательстве пока не прописано само понятие «питбайк», подчеркнули нижегородские депутаты, и надо внести его определение.

По мнению депутатов, питбайки могут ездить только вне дорог

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Депутаты заксобрания Нижегородской области на заседании 30 октября рассмотрели инициативу заксобрания Республики Карелия по поводу запрета езды на питбайках по дорогам общего пользования. Мини-мотоциклы для бездорожья стали очень популярны у детей и подростков. Они классифицируются как спортинвентарь, поэтому не имеют документов транспортного средства и не регистрируются в ГИБДД. Сейчас нет прямого запрета использовать питбайки на дорогах, и карелы предложили его ввести в обращении на имя первого зампреда правительства РФ Дениса Мантурова.

Нижегородские парламентарии также поддерживают предложение ограничить езду на питбайках.

Они не укомплектованы оптикой и звуковым сигналом, не отвечают требованиям безопасности на дорогах общего пользования, слишком шумные, отметил председатель комитета по транспорту Владимир Солдатенков. У подростков до 16 лет, которые чаще всего управляют ими, нет водительских прав на мопеды и мотоциклы. Количество ДТП с несовершеннолетними водителям питбайков ежегодно растет. По информации Научного центра безопасности дорожного движения, которую привели карельские депутаты, в первом полугодии 2025 года в России было зарегистрировано свыше 280 ДТП с питбайками под управлением подростков. В этих авариях погибли 10 юных мотоциклистов и еще 235 детей были травмированы.

В Нижегородской области с начала года в подобных ДТП погибли два подростка, сообщил начальник областного управления ГИБДД Владимир Ежов.

На недавней пресс-конференции представитель нижегородской госавтоинспекции Жанна Осипова рассказала о последствиях одной из этих аварий. «Мальчики взяли питбайк покататься и похвалиться перед друзьями, хозяин посадил своего приятеля за руль. Судя по камерам видеонаблюдения, они успели проехать ровно одну остановку. Фары на питбайке нет, водитель автомобиля их не увидел. Пассажир питбайка погиб сразу, водитель получил тяжелые травмы», — сообщила она. У скончавшегося был брат-близнец, и мать вскоре начала сходить с ума, принимая второго сына за погибшего ребенка. «Сейчас мальчику 17 лет, и его отправили в другой регион, чтобы хоть как-то сохранить психическое здоровье матери», — рассказала Жанна Осипова.

Госавтоинспекторы стараются не преследовать нарушителей на питбайках: это чревато для последних авариями с непредсказуемыми последствиями.

Кроме того, дорожные мотоциклы полицейских не предусмотрены для езды по бездорожью, мотобатальон есть только в Нижнем Новгороде. В некоторых поселках из-за некомплекта полицейских сотрудники ГАИ в принципе отсутствуют, а подростки на подаренных родителями питбайках могут кататься компаниями. Пока единственное наказание родителей — 500 руб. штрафа за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Подобная санкция несоразмерна последствиям езды подростков на питбайках, полагают законодатели. Кроме прямого запрета эксплуатировать мини-мотоциклы на дорогах общего пользования и прилегающих к ним территориях заксобрание Карелии предложило регистрировать эту мототехнику в специальном реестре. Ситуация также требует принятия правил эксплуатации питбайков с административной ответственностью за их нарушения и, возможно, ограничений по продаже мототехники, считают инициаторы.

Инициативу коллег из Карелии критиковал нижегородский депутат Дмитрий Малухин. Он сообщил, что в российском законодательстве нет четкого определения, что такое «питбайк». «Любое транспортное средство обладает техническими характеристиками, без которых формулировка "питбайк" не конкретна. Так законы не пишут», — отметил он.

Спикер Евгений Люлин предложил прекратить эту дискуссию и поддержать обращение карельских депутатов, а замечания по поводу формулировок направить им в частном порядке.

Подростками на питбайках занялись и депутаты Госдумы РФ. Летом в российском парламенте предлагали ограничить их продажу и ввести обязательную проверку документов, подтверждающую, что мотоцикл приобретается для тренировок и обучения в спортивных секциях. Минюст подготовил поправки к КоАП о введении до 30 тыс. руб. штрафа за использование питбайков на дорогах общего пользования. Пока эти инициативы не приняты, регионы выдвигают свои предложения. Нижегородское заксобрание единогласно поддержало Карелию в этом вопросе.

Владимир Зубарев