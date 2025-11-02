Нечисть в каждой избе, время клещей и криминальная Ярмарка

В начале ноября в Нижнем Новгороде пройдут экскурсии по непарадным местам города, лекции о нечисти, музыке Средневековья и аллегориях в искусстве, концерты классической музыки и битва ученых. Город примет фестивали научного кино и экологических проектов, а оперный театр представит оперу «Риголетто». Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Экскурсия по кварталу Красный просвещенец

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На 4-9 ноября проект «Городские экспедиции» подготовил марафон краеведческих экскурсий с разными гидами Нижнего Новгорода. В 12:30 4 и 8 ноября искусствовед Антон Марцев познакомит слушателей с районом Започаинья. В 14:30 4 ноября Иван Андреев проведет экскурсию «Легенды, байки и слухи старого Започаинья», а в 17:00 расскажет о криминальном прошлом Ярмарки, жизни ночного города, драках и убийствах. В 14:30 8 ноября состоится прогулка с Павлом Бариновым «Самодуры, кабаки и тюрьмы: по следам закопанных прудов», а в 11:30 9 ноября — «Дельцы, разгул и баррикады: хроники старого Канавино». Завершится марафон экскурсией Анны Сорокиной «Подворотни тусовочные и исторические: Рождественская», которая начнется в 15:00 8 ноября. Запись на любую из этих экскурсий стоит 100 руб. После мероприятия слушатели могут оставить рассказчику пожертвование любой суммой. Кроме того, в 13:30 3 и 8 ноября пройдут экскурсии на метеостанцию, слушатели смогут увидеть запуск радиозонда — большого воздушного шара с датчиками, который каждый день улетает в атмосферу и передает оттуда показания. Билет стоит 600 руб. А на 12:00 9 ноября «Городские экспедиции» организовали экскурсию в синагогу, поучаствовать в ней можно за 200 руб.

Живущая в Арсенале кошка по имени Арсения

Фото: Арсенал

Фото: Арсенал

В Арсенале в шестом корпусе кремля продолжается фестиваль актуального научного кино (ФАНК). В 19:00 5 ноября в музее покажут фильм «Экспириенс», рассказывающий историю бывшего повара из Санкт-Петербурга Константина Павловского, который уже 12 лет работает медицинским добровольцем, тестируя лекарства и вакцины, в том числе противоопухолевые препараты и вакцину от лихорадки Эбола. Посмотреть фильм можно бесплатно, по регистрации.

С 5 по 8 ноября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 будет проходить фестиваль творческих проектов «Артикул». Главной темой этого года стала экология. В программе — экскурсии по выставкам «Мезокосм» и «Капи», мастер-классы по основам создания плакатов, по определению чистоты бутилированной воды и нитратов в овощах, показы фильмов «Царь горы», «Дело медвежатников», «Территория привязанности», «Быки холода. Возвращение» и «Чувствуй». Вход свободный, по регистрации.

6 ноября в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 — показ готического хоррора Эдгара Улмера «Черный кот» 1934 года. В центре сюжета семейная пара американцев, оказавшихся запертыми в жутком доме со странным хозяином в венгерской глуши. В роли злодеев — психиатр и архитектор-модернист. Фильм покажут в оригинале с субтитрами. Начало в 18:15. Вход свободный, по регистрации.

Science Slam в Нижнем Новгороде

Фото: vk.com / scienceslamnn

Фото: vk.com / scienceslamnn

6 ноября в культурном пространстве DKRT на улице Большая Покровская, 18 шесть ученых из разных городов расскажут о своих исследованиях в формате Science Slam (научная битва). У каждого будет 10 минут, чтобы заинтересовать слушателей, а затем зрители выберут одного победителя с помощью аплодисментов, громкость которых замеряется шумомером. В этот раз заявлены темы «Генетический детектив: что скрывает ДНК диких видов тыквенных» (Маргарита Моргачева, ФТ «Сириус»), «Время клещей: когда ждать нападения?» (Павел Лисовский, Курск), «Синтезатор против опухоли» (София Денисова, Рязань), «Иностранный язык под контролем алгоритмов: как выбрать идеальный учебник» (Елена Кругликова, Москва), «Чистые спиновые токи, управляемые светом: электроника с минимальными тепловыми потерями» (Полина Шилина, Москва). Начало в 18:30, для участия нужно зарегистрироваться.

6 ноября в «МТС Live Холл» на Октябрьской площади покажут концертную версию рок-мюзикла «TODD», созданного группой «Король и Шут» по мотивам пьесы Кристофера Бонда о серийном убийце Суини Тодде. На сцену выйдет группа «Северный флот», основанная музыкантами «КиШ» после смерти Михаила Горшенева, и симфонический оркестр. Также в этот вечер прозвучат песни «Мертвый анархист», «Лесник», «Проклятый старый дом» и другие хиты. Начало в 19:00, билеты — от 3 до 6 тыс. руб.

Музыковед Ксения Ануфриева читает лекцию в Арсенале

Фото: Арсенал

Фото: Арсенал

6 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля музыковед Ксения Ануфриева прочитает лекцию «Саундтрек родом из Средневековья». Специалист расскажет, как средневековый монах сочинил мелодию, которую использовали в своих произведениях многие композиторы — от Листа до Рахманинова и даже Radiohead. Мероприятие начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

6-9 ноября в Нижегородском оперном театре на улице Белинского, 59 — премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто» по мотивам драмы Виктора Гюго «Король забавляется». Режиссер-постановщик — Сергей Новиков, ранее представивший в театре оперу «Онегин». По сюжету «Риголетто» любвеобильный и ветреный герцог пытается соблазнить дочь своего шута, последний решает отомстить и нанимает убийцу. Оперу покажут на итальянском языке с русскими субтитрами. Билеты — от 500 руб. до 4 тыс. руб. А в 17:00 6 и 8 ноября о «Риголетто» расскажет ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания Марина Раку. Посетить ее лекцию можно бесплатно, по регистрации.

Памятник Максиму Горькому на набережной Федоровского

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

8 ноября на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1 пройдет новая встреча читательского клуба Анны Медведевой. В этот раз она будет посвящена творчеству писателя Максима Горького. Начало в 11:00, вход по регистрации. В 18:00 там же филолог, экскурсовод Нижегородского музея-заповедника Алиса Лисова прочитает лекцию «Нечисть в каждой избе — чего боялись наши предки». Специалист расскажет, какие существа славянской демонологии наводили ужас на наших предков и как можно было защититься от нежити. Вход свободный, по регистрации.

8 ноября в католическом храме на улице Студеная, 10Б пройдет органный концерт «Искры барокко и страсть романтизма». Лилия Якушева исполнит произведения Иоганна Баха, Дитриха Букстехуде, Иоганнеса Брамса, Габриэля Пьерне, Феликса Мендельсона и Эжена Жигу. Выступление начнется в 16:00, обычный билет стоит 1,2 тыс. руб., на балкон — 1,6 тыс. руб.

8 ноября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 пройдет литературно-музыкальный спектакль «Я сердцем никогда не лгу», приуроченный к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Стихи поэта прочитает заслуженный работник культуры РФ Мария Рымина, фрагменты писем и воспоминаний Сергея Есенина и песни на его стихи прозвучат в исполнении Никиты Михеева и Остапа Мочалова. Спектакль начнется в 16:00, билеты стоят 700 руб. и 1 тыс. руб.

Пакгауз на берегу Волги

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

8 ноября в Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж состоится концерт «Морские картины», объединивший композиторов четырех стран: Александра Глазунова (Россия), Антонина Дворжака (Чехия), Яна Сибелиуса (Финляндия) и Эдварда Элгара (Англия). Их произведения исполнит солистка Валерия Горбунова (меццо-сопрано) и оркестр Нижегородского театра оперы и балета под управлением Владислава Лаврика. Начало в 19:00, билеты — от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

9 ноября в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) состоится лекция «Аллегории в декоративно-прикладном искусстве Западной Европы. Фарфор, художественная бронза XVIII-XIX веков». Слушателям расскажут об аллегорических сюжетах эпохи рококо, классицизма и модерна, о вариациях в изображении времен года и стихий, а также об атрибутах, помогающих расшифровать, узнать образ. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 500 руб.

Какие выставки продолжают работу До 5 ноября в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Атом. Будущее», посвященная 80-летию госкорпорации «Росатом». До 9 ноября в «Цехе» на улице Варварская, 32 открыта групповая выставка «Формат был изменен». До 9 ноября в Игрушечном музее на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «На Покровку по грибы». До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Земное/Планетарное» (часть Первой международной биеннале экологического искусства) и выставка «Бумага. Смешанная техника». До 16 ноября в «Рекорде» открыты выставки «Мезокосм» Киры Шилиной и Елены Павловой и «Капи» Ольги Солодовой. До 16 ноября в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9 открыты выставки «Пурпурные рукава» и «Магия останавливать время». До 16 ноября в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка Полины Фуниной «Прозрачность обыденности». До 17 ноября в пространстве Русского музея фотографии «Усадьба» на улице Большая Печерская, 21 открыт объединенная выставка «Терминала А», FUTURO, «Галереи 9Б» и студии «Тихая» «Хрупкий слой» — спецпроект Первой международной экобиеннале. До 23 ноября в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Век пластика», созданная Московским музеем дизайна. До 23 ноября в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта 33-я выставка культурного проекта «Осенний вернисаж». До 18 января в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) открыта выставка «Шифр и символ. Аллегории в искусстве». До 25 января в Манеже кремля открыта выставка «Виктор Васнецов. Радость праведных. Религиозная живопись и графика».

Подготовила Елена Ковалева