Саратовское правительство утвердило проект бюджета на 2026-2028 годы

Правительство Саратовской области утвердило проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Министр финансов Ирина Бегинина сообщила, что на социальную сферу и национальную экономику планируется выделить 201,3 млрд руб. Из них 38,8 млрд руб. направят на социальные обязательства, а 5,7 млрд руб.— на льготное лекарственное обеспечение.

Значительные средства выделяются на инфраструктуру. На ремонт и строительство дорог планируется потратить 1,4 млрд руб. из дорожного фонда, общий объем которого составит 22,9 млрд руб.

Особое внимание уделено программе переселения из аварийного жилья. На первые три этапа регион получит 3,5 млрд рублей из федерального бюджета, а с учетом софинансирования общая сумма превысит 5,5 млрд руб. Первыми участниками программы станут Саратов, Ершовский и Энгельсский районы.

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 27 093 руб. Для поддержки общественного транспорта предусмотрено 850 млн руб., 1,3 млрд руб. выделят на проект «Скоростной трамвай», а 233,4 млн руб.— на речные перевозки.

Доходы бюджета на следующий год составят 188,7 млрд руб., расходы — 201,3 млрд руб., а дефицит — 12,6 млрд руб. Проект бюджета одобрен для передачи в областную думу.

Нина Шевченко