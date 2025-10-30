Россияне устают и выгорают

Более трети россиян ежедневно чувствуют усталость, а каждый четвертый несколько раз в неделю. Такие данные следуют из нового опроса ВЦИОМ. Самая распространенная причина упадка сил — стресс на работе и напряженная психологическая обстановка. При этом вовсе не чувствуют усталости лишь 8% россиян.

“Ъ FM” опросил бизнесменов и узнал, как они справляются с переутомлением? Исполнительный директор автомобильного центра «Орехово» Илья Титов рекомендует выезжать за город: «Рецепт очень простой — всегда нужно чем-то заниматься, чтобы бороться с усталостью. Даже если совсем трудно, и уже нет сил, нужно в себе их стараться находить. Люди жалуются на усталость, на выгорание, но это из-за того, что они занимаются не своим любимым делом.

В деле должен быть результат, это дает новые силы. Первое правило: проснулся, улыбнулся, и в бой, и не унывать. Мне достаточно провести день в тишине и спокойствии в кругу семьи, с родными, близкими, любимыми. Очень хорошо работает смена картинки. Мы с друзьями любим путешествовать большой компанией, всегда планируем маршрут заранее. По российским городам путешествуем по несколько дней».

Младшие поколения больше всего устают от умственной и психологической нагрузки. При этом у всех поколений наблюдается психологическая перегруженность. Глава сельскохозяйственного комитета «Опоры России» Самарской области Кирилл Ермоленко, например, рассказал, что его выматывают сами люди: «Не считая физической нагрузки, которая в моей отрасли является нормой, я устаю только от человеческой глупости со стороны сотрудников, чиновников, но это техническая сторона рабочих процессов.

А так, от отрасли, от своей работы никогда не уставал и не планирую, слишком для меня она важная, это можно сказать, семейный бизнес. Организую свой принцип работы. До обеда — основная рутинная часть либо принятие решений, это ключевое правило. Вечером я стараюсь сосредоточиться на более стратегических, тактических вопросах, на планировку на месяц, читаю, сплю. Чтобы восстановиться, хватает помолчать, подумать, то есть больше помогает тишина».

По данным ВЦИОМ, в обществе сместился внутренний возрастной компас. Если в 2010-е преобладала энергия ощущение движения, возможностей, легкости, то сегодня все больше россиян «взрослеют» раньше.

