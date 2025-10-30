Депутата Ярославской областной думы будут судить за растрату

В Ярославле завершено расследование уголовного дела 48-летнего депутата Ярославской областной думы Михаила Писарца, его обвиняют в растрате, совершенной в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Михаил Писарец руководил АО Центр (учредитель предприятия — муниципалитет Ярославля) и по версии следствия заключил фиктивные договоры купли-продажи более 70 единиц спецтехники, принадлежащей АО. Машины при поддержке пособника директора были вывезены с территории предприятия для последующей перепродажи. Как добавили в прокуратуре, в июне-сентябре 2023 года АО Центр был нанесен ущерб в сумме более 43 миллионов рублей. В рамках уголовного дела прокуратура подала гражданский иск к Михаилу Писарцу о взыскании понесенного ущерба.

Уголовное дело будет рассматривать Красноперекопский суд Ярославля.

Антон Голицын