В следующем году в Архангельской области построят три новые школы

В рамках государственной программы «Развитие образования» в 2026 году запланирован ввод трех новых школ в Вельском районе, в Каргополе и в поселке Коноша. Суммарная вместимость составит 960 мест, сообщили в Минпросвещения РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Финансирование строительства новых школ из федерального бюджета в 2025 году увеличилось по сравнению с прошлым. По информации ведомства, общий объем средств, направленных на мероприятия в рамках национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети» и других программ, составляет 5,67 млрд рублей, из которых 1,69 млрд рублей выделено на строительство зданий образовательных учреждений.

Это на 37 млн рублей больше, чем в 2024 году (1,65 млрд рублей). Дополнительное финансирование в размере 611 млн рублей, выделенное распоряжением правительства № 2678-р от 27 сентября 2025 года, предназначено для завершения строительства четырех школ на 320 мест в деревне Горка Муравьевская Вельского района, Каргополе, Коноше и Няндоме

В 2024 году в Архангельской области были введены в эксплуатацию две школы на 1180 мест: в поселке Катунино (Приморский район) и территориальном округе Майская горка города Архангельска. На их строительство из федерального бюджета было выделено почти 939 млн рублей.

Александра Хренкова