Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, почему краска для губ в разное время считалась «ведьмовским изобретением» и культовым парфюмерным изобретением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Таинство, священнодействие, кусочек волшебства среди скучного быта — вот чем с самого начала была губная помада. Недаром ее название происходит от латинского pomum — яблоко, фрукт грехопадения.

Древние Евы знали, как склонить Адама к греху. В Месопотамии в губную помаду добавляли истолченные в порошок драгоценные камни. Царица Нефертити, по легенде, подмешивала в нее ядовитую свинцовую охру. Ее губы пахли железом и отливали кровью, а поцелуй нес смерть. В Средневековье церковь объявила краску для губ ведьмовским изобретением. И все равно рыцари-крестоносцы тайком привозили возлюбленным арабскую помаду, пахнущую розами и страстью.

Расчетливый XIX век снял все запреты. В 1883 году на Всемирной выставке в Амстердаме французские парфюмеры представили простую и доступную помаду-карандаш. А еще через 40 лет появился привычный нам поворотный цилиндр. Теперь Евой может стать каждая. И это, если подумать, справедливо.

Павел Шинский