Саратовская облдума рассмотрит проект изменений в закон «О недрах»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин направил в облдуму проект изменений в закон «О недрах». Документ поступил 29 октября 2025 года и нацелен на согласование региональных норм с федеральными, касающимися подземных вод для садоводческих и огороднических товариществ.

Предлагается, чтобы правительство региона выдавало разрешения на добычу подземных вод. Их можно будет использовать только для нужд садовых и огородных участков.

Лицензии будут регистрироваться через госреестр участков недр. На данный момент профильный комитет думы еще не начал рассмотрение этого законопроекта.

Нина Шевченко