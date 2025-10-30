Стали известны подробности убийства в офисе «Россети-Юг» в Ростове

Сотрудник компании «Россети-Юг» застрелил бывшую супругу в офисе в начале рабочего дня 30 октября из огнестрельного оружия, которое принес с собой. Об этом сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Около 8:00 сотрудник отдела делопроизводства компании «Россети-Юг» Дмитрий Еремеев пришел в офис по ул. Большая Садовая, 49, зашел в кабинет бывшей жены Анастасии Дейнего и выстрелил в нее из принесенного с собой оружия. После этого мужчина покончил с собой. «Они бывшие супруги, развелись в 2021 году, детей нет. Ей 38, ему 37 лет. Работали в одном здании в разных подразделениях»,— сообщил источник «Ъ-Ростов».

По данному факту СКР России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Ход расследования контролирует региональная прокуратура.

Мария Иванова