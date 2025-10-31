В Черноземье 1 ноября будет облачно и дождливо, от +5°С до +9°С

В субботу, 1 ноября, в регионах Черноземья прогнозируется облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +5°C ночью до +9°C днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью ожидается облачная погода с дождем, температура составит до +6°C. Днем — облачная погода без осадков, до +9°C.

В Воронеже в течение суток прогнозируют облачную погоду, временами будет небольшой дождь. Ночью температура составит до +6°C, без осадков, днем — до +9°C.

В Курске ночью синоптики обещают облачно, временами небольшой дождь, температура составит +6°C. Днем — до +8°C, ожидается облачно, без осадков.

В Липецке в темное время суток ожидается облачная погода с небольшим дождем, до +5°C. В дневное время прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, до +8°C.

В Орле в течение суток будет облачная погода. Ночью температура снизится до +6°C, будет небольшой дождь. Днем — до +8°C, осадков не ожидается.

В Тамбове в течение суток будет облачно, синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Ночью температура составит до +5°C, днем — до +8°C.

Ульяна Ларионова