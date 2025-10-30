ПВЗ сдулись

Пункты выдачи заказов становятся все менее рентабельными. Практически каждый второй владелец ПВЗ заработал меньше 500 тыс. руб. за 2024 год. И это до уплаты налогов и прочих платежей. Четверть выручила от 500 тыс. руб. до 1 млн руб., каждый пятый — от 1 млн руб. до 2 млн руб. И лишь 14% сообщили о заработке свыше 2 млн руб. Данные опроса Центра доказательной экспертизы Института Гайдара приводят «Ведомости». Отмечается, что торговля на маркетплейсах приносит гораздо больше. Индивидуальные предприниматели и организации могут в среднем заработать свыше 37 млн руб. в год, а самозанятые, которые выходят на рынок электронной торговли с собственными товарами, — почти 900 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Основная преграда для более высокой выручки — это кадры, рассказал “Ъ FM” владелец пункта выдачи заказов Евгений: «Новичку, который заходит в этот бизнес, нужно попасть в локацию. Если выбор места окажется неудачным, поддержка от Ozon или от Wildberries уходит через три-четыре месяца, и ПВЗ закрывается. Все деньги, потраченные на ремонт, уже не окупятся. Самая большая проблема — это наемные сотрудники. Их, естественно, можно понять. Человек приходит на работу, он рассчитывает на хорошие заработки.

Что владельцы делают? Они понимают, что не могут платить большие деньги, и начинают искать сотрудников среди учащихся, молодежи. Со временем они уходят, и возникает текучка кадров. Еще опасная история для сотрудников: иногда происходят настоящие схватки между покупателем и оператором. Оператор чаще всего беззащитен, он один в пункте выдачи заказов. У него нет охранников, ведь у владельца нет средств на содержание телохранителя. И покупатели часто пользуются этим».

По данным сервиса 2ГИС, этим летом в городах-миллионерах работало свыше 50 тыс. пунктов выдачи заказов — на треть больше, чем в прошлом году. А по всей России количество точек приближалось к 200 тыс. Интерес к открытию ПВЗ эксперты объясняли низким порогом входа, относительной легкостью ведения бизнеса и поддержкой со стороны маркетплейсов. Однако энтузиазм постепенно затухает, сейчас на рынке переизбыток пунктов выдачи, объясняет эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Для большинства владельцев пункт выдачи заказов не является единственным бизнесом, поскольку с таким уровнем дохода существовать на заработок от ПВЗ невозможно. Как раз одна из причин, что эти пункты продолжают существовать, а владельцы их не продают и не закрывают, именно в этом. А вообще сейчас явный переизбыток ПВЗ. Сети раздуты по Москве, по другим городам, по Подмосковью. Бывает, что в радиусе 100 метров находится сразу несколько пунктов одного маркетплейса. При этом их владельцы и сами не зарабатывают, и лишают заработка других.

Поэтому мы очень надеемся, что в следующем году эта неблагоприятная статистика, наконец, приведет к тому, что лишняя часть ПВЗ начнет закрываться.

За прошедший год, когда началась самая острая фаза кадрового голода, зарплаты в ПВЗ выросли в полтора раза, и все равно не хватает сотрудников. Регулярно те или иные пункты не могут открыться, потому что нет сотрудников. Насыщенность рынка в Москве и области уже достигла пикового значения, новых клиентов на маркетплейсах уже нет. Третий момент, конечно, это налоговая нагрузка. Казалось бы, e-com, маркетплейсы — все растет. Но пункты выдачи при этом зарабатывают с каждым годом все меньше и меньше, и мы видим, что их количество уже дошло до неприличных значений».

Отрасль уже неоднократно предлагала переложить ответственность за отказы и возвраты на покупателей, чтобы покрыть все издержки, рассказали “Ъ FM” в Союзе продавцов маркетплейсов. Законодательно это пока не утверждено, хотя потребность назрела, объясняет президент Ассоциации поддержки и развития интернет-торговли Андрей Пасынков. По его словам, потребительский экстремизм — это общая боль всех игроков рынка: «Проблема — это предоплата. Покупатель не несет никакой ответственности за то, что он заказывает и в каком количестве. В интернете даже есть видео с ПВЗ, когда дама заказала 89 пуховиков и не успела померить их за день. Потом она вернула все обратно со словами: "Я потом перезакажу, я устала мерить". И вот это потребительский экстремизм.

Продавцы страдают от того, что они платят за доставку до покупателя и за обратную логистику товара. А ПВЗ не получает с этого ничего, сделки ведь не состоялось.

Какой-то минимум они имеют за логистику, но это не те деньги. Продавец вынужден закладывать в цену товара риски невыкупа, и цена резко повышается. От этого страдают и добросовестные покупатели».

Аналитики Центра доказательной экспертизы Института Гайдара добавляют: в топ-пять сложностей для владельцев ПВЗ входят повреждение и потеря товара, перенос сроков доставки, долгая обработка и ошибки в учете.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".