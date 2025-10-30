В Дагестане на модернизацию птицефабрики «Карантайская» выделили 945 млн рублей

На восстановление и модернизацию птицефабрики «Карантайская» в Буйнакском районе Дагестана выделили 945 млн руб. Об этом сообщает агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (АПИ РД).

Из выделенной суммы 545 млн руб. — затраты на строительство и инфраструктуру и 400 млн руб. — затраты на профильное оборудование и оснащение.

Проект предусматривает капитальный ремонт 22 старых птичников и постройку восьми новых. Также на объекте появится вся необходимая инфраструктура, включая убойный цех с зоной охлаждения и хранения. Планируемая мощность производства — 7 тыс. т. мяса бройлера в год.

Проект предполагает создание 108 рабочих мест.

Мария Хоперская