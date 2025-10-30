Банду угонщиков машин с автовоза задержали в Новосибирске

В Новосибирской области сотрудники полиции задержали фигурантов дела о мошенничестве при транспортировке автомобилей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, мошенническую схему организовали двое сообщников, которые на данный момент отбывают наказание в местах лишения свободы. Злоумышленники, считают правоохранители, создали фейковый сайт по оказанию услуг перевозки автомобилей.

Через этот сервис преступники получали заявки клиентов. Впоследствии, когда автомобили перевозились, фигуранты дела останавливали фуру и похищали машины, которые сбывали по заниженным ценам. В сентября этого года силовики задержали четырех членов банды с поличным. Они намеривались похитить восемь дорогостоящих иномарок, ущерб мог составить свыше 25 млн руб.

Александра Стрелкова