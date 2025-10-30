В Саратовской области запретят строить многоэтажки в местах без школ и детсадов

В Саратовской области создадут институт развития территорий, сообщил губернатор Роман Бусаргин на заседании правительства. Новый институт будет разрабатывать концепции застройки, поддерживать инвесторов, контролировать проекты, сохранять культурное наследие и обустраивать инженерную инфраструктуру. Также он займется актуализацией градостроительных документов.

Для комплексного развития определены 15 территорий, которые скоро представят застройщикам и инвесторам. Господин Бусаргин подчеркнул, что власти боролись с хаотичной застройкой, вызванной жаждой сверхприбыли бизнес-структур. По его словам, пресечение этой практики стало политическим вызовом.

Глава региона отметил, что продолжаются манипуляции и попытки шантажа со стороны лиц, не заинтересованных в развитии региона. Он подчеркнул, что новые правила застройки запрещают строительство жилья в местах без школ, детских садов и поликлиник. Институт будет контролировать выполнение этих требований.

Нина Шевченко