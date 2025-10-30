«Норникель» потерял почти 40% чистой прибыли по РСБУ

Чистая прибыль горно-металлургической компании «Норникель» (MOEX: GMKN) по РСБУ за девять месяцев 2025 года составила 23 млрд руб., что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 39%, сообщил ТАСС представитель компании.

Снижение чистой прибыли преимущественно обусловлено ростом процентных расходов, объяснили в «Норникеле». Выручка увеличилась на 2% по сравнению с прошлогодним показателем, до 660 млрд руб. По словам представителя компании, это связано с динамикой цен на реализуемые виды металлопродукции.

Процентные расходы выросли на 34% — до 138 млрд руб. из-за роста ставки по рублевым заимствованиям. Представитель «Норникеля» подчеркнул, что отчетность компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) не включает показатели ее «дочек».

Согласно отчету компании об итогах производственной деятельности за девять месяцев этого года, производство никеля и меди одновременно упало на 4% в годовом выражении, палладия — на 6%, платины — на 7%. В «Норникеле» объяснили, что снижение объемов добычи руды обусловлено обновлением оборудования, изменением структуры добываемой руды, а также необходимостью восполнения незавершенного производства.