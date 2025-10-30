Стражные времена

Ленинский райсуд Перми арестовал до 28 декабря экс-депутата Законодательного собрания Прикамья и оппозиционера Константина Окунева. Он обвиняется в подстрекательстве к террористической деятельности через якобы подконтрольный ему телеграм-канал. Сам господин Окунев заявил в суде, что вины не признает и никогда не призывал к насилию. Его защитник отметил, что в деле пока нет «технических» доказательств о подконтрольности канала обвиняемым и о его авторстве спорных сообщений. Адвокат ходатайствовал о более мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 2 млн руб. Назначенную меру пресечения Константин Окунев попытается обжаловать в апелляции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Окунев

Фото: архив Ъ-Прикамье Константин Окунев

Фото: архив Ъ-Прикамье

Как следует из оглашенных в суде материалов уголовного дела, Константин Окунев был задержан в пермском аэропорту утром 29 октяб­ря. Днем ранее следственным подразделением УФСБ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пуб­личные призывы к террористической деятельности). Во второй половине дня господин Окунев был допрошен в качестве подозреваемого, а через десять минут и в качестве обвиняемого. В ходе обоих следственных действий он вины не признал и от дачи показаний отказался. Также сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам его жительства в Санкт-Петербурге и квартире его родственников в Перми.

Константин Окунев — один из основателей торговой сети «Добрыня», структуры которой впоследствии обанкротились. Избирался депутатом гордумы Перми в 2000 году, в 2001–2011 годах был депутатом Законодательного собрания края. Выступал с резкой критикой губернатора Прикамья Олега Чиркунова в 2005–2015 годах. После занимался общественной деятельностью, критикуя деятельность краевых и федеральных властей.

Как следует из оглашенного следователем ходатайства, господину Окуневу вменяется то, что он конт­ролировал телеграм-канал, в котором публиковались тексты, содержащие признаки призывов к осуществлению террористической деятельности. Сути сообщений автор процессуального документа не уточнил. При этом он отметил, что политик неоднократно привлекался различными судами к административной ответственности за публикацию постов, связанных с дискредитацией армии, возбуждением ненависти и по другим составам. К концу сентября общая сумма назначенных ему штрафов превышала 600 тыс. руб. В итоге следователь предложил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 декабря. В обоснование ходатайства сотрудник указывал, что Константин Окунев обвиняется в совершении тяжкого преступления, находясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельность, воздействовать на свидетелей по делу, а также скрыться, в том числе и за границей, поскольку у него есть загранпаспорт.

Сам Константин Окунев предложил в ходатайстве следствия отказать. «Я не считаю себя виновным. Я не террорист и не экстремист, никому и никогда не желал вреда, в том числе и руководителям государства. Вполне можно ограничиться более мягкой мерой пресечения»,— говорил бывший депутат.

Защитник господина Окунева адвокат Иван Хозяйкин задал вопрос следователю, есть ли в представленных суду материалах дела «технические» доказательства того, что его доверитель имеет доступ к администрированию телеграм-канала, где публиковались спорные посты. В итоге он получил отрицательный ответ. Господин Хозяйкин указал, что в материалах дела пока отсутствуют доказательства, что к публикациям причастен господин Окунев. По его мнению, такую информацию, в том числе об используемых администратором в момент публикации IP-адресах, могут предоставить только уполномоченные мессенджером лица в ответ на официальный запрос. Адвокат считает, что, с учетом обстоятельств, господину Окуневу можно избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 2 млн руб.

Представитель прокуратуры поддержал ходатайство следствия, согласившись с предложенной им мерой пресечения в виде помещения в СИЗО.

«Данную меру пресечения мы считаем чрезмерной, на решение суда первой инстанции будет направлена апелляционная жалоба»,— прокомментировал Иван Хозяйкин решение.

Дмитрий Астахов