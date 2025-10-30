И двух туалетов немало

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня, 31 октября, может быть подписано мировое соглашение по делу о признании нескольких объектов на территории парка им. Горького самовольными постройками. Стороны (мэрия Перми и ООО «Центральный парк развлечений») договорились, что в собственность мэрии будет передано два туалета, а также ротонда и ограда парка. При этом арендатор парка — ООО «ЦПР» предлагает мэрии обсудить инициативу о развитии территории в рамках концессионного соглашения. Эксперты отмечают, что без открытого конкурса заключить концессионное соглашение крайне сложно.



Как выяснил «Ъ-Прикамье», 29 октября ООО «Центральный парк развлечений имени Горького» и администрация Перми достигли возможных договоренностей о мировом соглашении. Такие сведения подтвердили основной участник ООО «ЦПР» Рашид Габдуллин и в мэрии Перми.

В договоренностях есть два ключевых момента. Во-первых, планируется, что ООО передаст в собственность муниципалитета два туалета (один за зданием бывшего кинотеатра «Октябрь», второй — за периметром парка на ул. Сибирской) и гараж, которые ранее были оформлены в собственность ООО. Таким образом, эти объекты продолжат функционировать, но будут находиться в собственности города, а не арендатора земельного участка парка. Во-вторых, ООО добровольно передаст два объекта культурного наследия в парке в собственность города — ротонду и ограду. Они оказались включенными в уставный капитал ООО в начале 90-х годов.

Спор вокруг недвижимости в парке Горького длится с начала 2024 года. Администрация Свердловского района требует в арбитражном суде признать самостроями шесть объектов на его территории: два летних кафе («Халва» и Casa Mia), гараж, два общественных туалета и аттракцион «Дом Дракулы» (снесен минувшей осенью). О намерении мэрии и парка заключить мировое соглашение стало известно в августе. Арендатор парка собирался безвозмездно передать мэрии пять сооружений, законность которых администрация города оспаривала в суде. Предметом спора были указанные объекты (кафе «Халва» и Casa Mia, гараж, туалеты и «Дом Дракулы»). Решение должно было быть вынесено в конце сентября, однако было перенесено на конец октября.

На заседании 29 октября мэрия должна была отказаться от заключения мирового соглашения с арендатором площадки, так как в договор было включено требование о заключении концессионного соглашения на создание в парке единого комплекса недвижимости. В него должны войти все имеющиеся на территории парка постройки, в том числе объект культурного наследия — ротонда, и переданы в управление действующему арендатору на 49 лет. В качестве оплаты за заключение концессионного соглашения администрация должна будет передать концессионеру комплекс недвижимости обратно, в том числе земельный участок.

Такие условия мэрию не устроили, поскольку таким образом соглашение продляет договор аренды на длительный срок, при не обозначенных арендатором перспективах по развитию самого парка. Кроме того, договор концессии заключается на конкурсной основе, и его заключение напрямую с участником в рамках судебного спора приведет к нарушению законодательства.

Источник, близкий к ООО «ЦПР», подтвердил, что общество предложило городу рассмотреть вариант развития парка с помощью концессионного соглашения. Общий объем инвестиций в развитие парка, которое намерено вложить ООО, по данным источника, составляет 500 млн руб., и концессионный механизм мог бы стать рабочим механизмом для воплощения планов.

На инициативу ООО о развитии территории парка в рамках концессионного соглашения администрация пообещала дать официальный ответ в установленном законом порядке, сообщили «Ъ-Прикамье» в мэрии.

Председатель комитета Пермской гордумы по экономическому развитию Арсен Болквадзе считает, что при концессии «важно сохранить контроль муниципалитета над центральным городским парком, который является одним из главных мест притяжения в городе». «Надо смотреть детали концессионного соглашения, условия, какие вложения делает инвестор и насколько они соответствуют ожиданиям жителей»,— объясняет господин Болквадзе.

Кристина Вострикова, младший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры», отмечает, что, по действующему законодательству, невозможно заключить концессионное соглашение без конкурса. «Исключения из этого правила прямо перечис­лены в законе, например, когда инициатор предлагает проект по собственной инициативе, но даже в этом случае должны соблюдаться процедуры публикации, рассмотрения альтернативных предложений и отбора. То есть заключить концессию напрямую, в рамках мирового соглашения по судебному делу, без конкурсных процедур — нарушение закона, и такое соглашение впоследствии может быть признано недействительным»,— объясняет эксперт.

Артем Денисов, управляющий партнер ЮК «Генезис», отметил, что если бы соглашение было заключено, это создало бы для города немало рисков. «Сделка может быть признана недействительной в судебном порядке прокуратурой или другими заинтересованными лицами,— отмечает юрист.

Юлия Духина