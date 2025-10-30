В Вольске боец ЧВК «Вагнер» предстанет перед судом за покушение на убийство

В Вольске Саратовской области скоро начнется суд над бывшим участником СВО 34-летним Станиславом Вышинским, обвиняемым в попытке поджога дома своей пассии 51-летней Ирины Альжевой (ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Инцидент произошел в ночь на 23 марта: экс-боец ЧВК «Вагнер», по версии следствия, из-за личных конфликтов поджег входную дверь деревянного дома на ул. Ленина, 91, где жила госпожа Альжева со своими четырьмя детьми в возрасте от 10 до 17 лет и еще одна многодетная семья (Черебаевы).

Ссора между сожителями произошла из-за того, что Станислав Вышинский вернулся домой пьяным, а Ирина Альжева не пустила его на порог, ранее сообщали очевидцы изданию «Вольск.ру». Вскоре в подъезде загорелась стена. Обвиняемый заблокировал выход, чтобы никто не смог спастись. Около часа ночи на место прибыли пожарные и эвакуировали госпожу Альжеву с детьми, а семья Черебаевых покинула дом самостоятельно.

В результате имущество Ирины Альжевой на сумму более 600 тыс. руб. было уничтожено. Прокуратура подала иск для возмещения ущерба.

В ходе следствия выяснилось, что Вышинский уже имеет криминальное прошлое: в 2021 году он убил соседа Юрия Мельницкого и был приговорен к 11 годам лишения свободы. В колонии он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на фронт. После возвращения бывший боец вновь нарушил закон: вольчанин попал под следствие за надпись «АУЕ» (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) на мусорной площадке. Суд оштрафовал его на 2 тыс. руб. за демонстрацию экстремистской символики. Поздним вечером 24 сентября 2024 года он разбил окно в доме на ул. Малыковской, украл инструменты, но оставил на месте преступления пакет с полотенцем и трусами. За это его приговорили к одному году условно. В мае 2024 года он изготовил огнестрельное устройство (ч. 1 ст. 223 УК РФ), а в декабре того же года похитил мобильный телефон и предметы одежды у знакомого (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Ему также предъявлены обвинения в незаконном хранении и ношении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Нина Шевченко