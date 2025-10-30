Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, почему ночная активность в интернете вредит здоровью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Когда ночь вступает в свои права, и ты ложишься спать, а покоя все нет, руки сами тянутся к смартфону. В свежем исследовании, которое публикует Scientific RepOrts, ученые из Великобритании рассмотрели, как публикации в соцсетях, сделанные глубокой ночью, связаны с ментальным здоровьем.

Было проанализировано 18 тыс. постов в Х, которые люди возрастом от 18 до 60 лет размещали в разное время суток. После все они заполняли анкету о своем самочувствии. Ночная активность в соцсетях объясняла двухпроцентное колебание в ощущении благополучия участников. Ученые добавили, что такой эффект сопоставим с употреблением алкоголя, когда все ярче проявляется тревожность и бессонница становится невыносимой.

А как устоять? По результатам опроса, который тоже проводили британские ученые в 2022-м, 76% взрослых берут с собой телефон на ночь в спальню, а четверть обязательно его проверяют, если проснутся.

На этот случай иногда и сами разработчики вмешиваются, пытаясь исправить ситуацию. Например, в середине мая TikTok встроил в свое приложение функцию медитации в ночное время. Она по умолчанию работает у детей, и вместо будоражащих видео с котиками и череды мемов пользователей ждут напоминания о том, что пора ложиться спать, дыхательные упражнения и расслабляющая музыка.

Словом, влиять извне можно, отрезав путь своим бесконечным мыслям в интернет по ночам. Другой вопрос, откуда они берутся, и как этот поток остановить?

Анна Кулецкая