Фестиваль «Архитектон»

На проходившем в Санкт-Петербурге с 24 октября по 2 ноября фестивале «Архитектон» названы лауреаты одноименной премии. Гран-при получил проект «Дом-обелиск», спроектированный бюро Katarsis Architects в рамках фестиваля ленд-арта «Архстояние» в Никола-Ленивце.

Девятиметровая постройка с зенитным фонарем на крыше — и арт-объект, и реальный дом со всеми удобствами, был построен в 2023–2024 годах. Как отмечали кураторы фестиваля, «бюро удалось, задействуя минимум средств художественной выразительности, соединить в одном объекте дохристианскую мифологию, эстетику бумажной архитектуры эпохи Просвещения и русскую имперскую традицию».

Edra

До 23 ноября в венецианском музейном палаццо Fondazione Querini Stampalia показывают многочастный проект Wonder Booster. Все пространства фонда — частные покои, галерею, библиотеку, выставочные площадки, внутренний сад и патио и даже соседнюю площадь — заполняют диваны и кресла итальянского бренда Edra. Они вступают в диалог и с ренессансной застройкой, и с архитектурой Карло Скарпы, который когда-то проводил на этой территории реконструкцию.

Директор фонда Кристиана Коллу выступает за синтез разных видов искусства. «Этот динамичный ансамбль фотографии, скульптуры, архитектуры, дизайна… формирует наш собственный культурный код»,— говорит она. Одним из элементов кода — приобретения совместного опыта — стал проект испанского дизайнера Марти Гиксе Q Spot, составленный из мягких кресел в форме логотипа фонда и приглашающий «присесть, почитать и подумать».

Другой, группа львов итальянского скульптора-анималиста Давиде Ривальты, размещен на площади Санта-Мария-Формоза: это и символы Венеции и открытости, и напоминание о животном начале человека.

А самая крупная часть проекта заняла выставочные пространства дворца — это фотоэкспозиция американского классика концептуализма Джона Балдессари «Камня на камне не оставлю», в которой собрано больше 70 произведений мастера.

Полное собрание

В ЦУМе появился корнер французского ателье Daum — единственного в мире бренда, способного воспроизвести в хрустале более 70 оттенков. Здесь, на площади 67 кв. м, представлены все его знаковые коллекции и скульптуры: Cavalcade, Tulipe, Amelie, Rêve Équestre, Safran, Сoral Sea, Douce Muse, Fleur De Paon Exotique, Camelia, Jardin De Cactus. Но самое интересное — это эксклюзивные предметы, изготовленные в сотрудничестве с известными художниками и мастерами Аленом Шуане, Натали Сеген, Бенжаменом Фабрисом, Мари-Поль Девиль Шаброль и другими.

Знаковая тема

Fornasetti представляет коллекцию Zodiaco, в которую вошли 12 фарфоровых тарелок, посвященных знакам Зодиака. Впервые эта тема появилась в работах Пьеро Форназетти в 1951 году: художник оформил каюту люкс «Зодиак» на океанском лайнере Andrea Doria, где на всем, от мебели до постельного белья и стен, были изображены зодиакальные символы. В 1980-е годы Форназетти намеревался перенести этот мотив в серию Tema e Variazioni («Тема и вариации»), но проект не был реализован, сохранился лишь рисунок Овна. Спустя 40 лет Барнаба Форназетти обнаружил эскиз в архивах и осуществил замысел отца.

Грани света

Хрустальный дом Baccarat часто обращается к своему историческому наследию. Пример — светильники Octogone. Дизайнер Амбруаз Маджиар предложил их новые варианты. В коллекции представлены бра, подвесные и потолочные модели с одним или тремя источниками света. Каждый «восьмиугольник» имеет тонкие грани и рифленый узор, создающие красивую игру света и тени. Интенсивность и цветовую температуру светодиодов можно регулировать посредством приложения в смартфоне.

Земная хрупкость

На осенней выставке Maison & Objet в Париже Lalique представил вторую часть коллекции Terramineral, посвященную теме Земли. «Следуя подходу основателя дома Рене Лалика, я решил разработать дизайн, который показал бы, насколько могущественной и вместе с тем хрупкой может быть наша Земля»,— рассказал креативный директор Lalique Марк Лармино.

Два главных мотива — вулканический кратер с сеткой трещин и разломы горных пород — воплощены в прозрачном и матовом хрустале в двух оттенках: лазурном Persepolis blue и медовом Canyon. В коллекцию вошли вазы, чаши, графины, скульптуры, свечи, украшения.

В офисе и дома

Шкаф, стеллаж, двусторонний разделитель для офиса и межкомнатная перегородка — разработка дизайнера Лоренцо Де Грандиса Mood System для бренда 4 Mariani. В Mood System входят модули шириной 30, 48, 60 и 100 см, высотой до 264 см и глубиной 50 см. Из материалов на выбор — черный орех с прожилками, эбеновое дерево; можно заказать стеллаж с цветной лаковой поверхностью и полками контрастных оттенков.

Среди других элементов — задники из кожи, настенные панели для установки экранов или телевизора, светодиодная подсветка, декоративные детали из дымчатого стекла, которые защитят книги от пыли. Модуль с распашными дверцами позволяет спланировать даже мини-бар, встроенный в шкаф. Элементы отлично сочетаются с письменными столами и мягкой мебелью 4Mariani из других коллекций. В России бренд представляет компания WWTS.