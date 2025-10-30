Отец Илона Маска не против получить российское гражданство

Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил, что был бы не против получить российский паспорт.

В интервью ТАСС он отметил, что для него это «было бы большой честью». «Я удивлен, не ожидал такого вопроса. Да! Почему нет?»,— ответил господин Маск на соответствующий вопрос.

Эррол Маск — инженер и предприниматель. Его карьера связана с южноафриканским бизнесом в сферах недвижимости и горнодобывающей промышленности. Этим летом он впервые посетил Россию, а в сентябре приехал в Казань. Там господин Маск встретился с представителями IT-индустрии и журналистами.