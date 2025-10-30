В Барнауле осудят застройщика по делу о хищении 720 млн рублей у дольщиков

Центральный райсуд Барнаула рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» Евгения Клейнатовского. Ему вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и привлечение средств граждан в нарушение законодательства о долевом строительстве (ч.2 ст. 200.3 УК РФ), сообщает прокуратура Алтайского края.

По версии следствия, с 2016-го по 2023 год бизнесмен привлек деньги граждан для строительства многоквартирного жилого дома на улице Партизанской в Барнауле. Срок сдачи объекта был установлен изначально в 2017 году, однако впоследствии неоднократно переносился из-за отсутствия у застройщика средств. При этом 90 дольщиков, установили правоохранители, передали ему более 720 млн руб. Эту сумму, говорится в сообщении надзорного ведомства, Евгений Клейнатовский похитил.

В ходе следствия на 100% долей уставного капитала всех подконтрольных фигуранту дела организаций, имущество, объекты недвижимости и земельные участки наложен арест на сумму более 193 млн руб.

В январе 2025 года Евгения Клейнатовского суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном образовании юрлица при строительстве дома в Белокурихе для детей-сирот. Тогда предпринимателю назначили два года и 10 дней принудительных работ, однако в мае суд апелляционной инстанции смягчил приговор до года, 10 месяцев и 10 дней принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Александра Стрелкова