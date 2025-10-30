Татарстан упразднил торгово-экономические представительства в трех регионах

Татарстан упразднил торгово-экономические представительства республики в Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской и Саратовской областях. Постановление Кабинета министров Татарстана опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в указанных регионах функции торговых представителей теперь выполняют назначенные лица. В Ханты-Мансийском автономном округе эти обязанности возложены на Булата Бадретдинова, в Нижегородской области — на Марата Усманова, в Саратовской области — на Камиля Аблязова.

Анна Кайдалова