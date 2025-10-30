В Анапе и Темрюке очищают береговую полосу после шторма

В Темрюкском районе спасатели и волонтеры убирают небольшие выбросы нефтепродуктов, а в Анапе с пляжей вывозят вынесенный после шторма на берег мусор. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сгустки мазута, перемешанные с водорослями, появились на пляже поселка Волна в Темрюкском районе. Специалисты уже приступили к их сбору. В Анапе сотрудники коммунальных служб завершают очистку пляжей после шторма. С берега моря вывезено более 60 кубометров мусора — веток, бревен, пластика. Загрязнения пляжей нефтепродуктами не выявлено.

На береговой полосе Анапы установлены защитные сооружения — песчаный вал и ров, которые выдержали недавние удары шторма. В ожидании новых штормов спасатели усиливают защиту берега, укладывая на пляжах сети с песком.

Анна Перова, Краснодар