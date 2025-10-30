В Сочи участок фонда «Талант и успех» очистят от самовольных строений

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции обязал застройщика «Сады киви» в Сочи снести самовольные и аварийные строения на участке земли, арендованном образовательным фондом «Талант и успех». Об этом сообщает пресс-служба суда.

В споре, который рассмотрел кассационный суд, речь идет о гаражах и складах, принадлежащих компании «Сады киви». Объекты признаны аварийными и опасными для жизни и здоровья граждан. Строения деформированы настолько, что могут обрушиться в любой момент, говорится в решении суда.

Коттеджный поселок «Сады киви», построенный на берегу моря на участке площадью 2,8 га, был признан самовольным объектом в 2022 году. Прокуратура добилась аннулирования договора аренды с застройщиком, указав на то, что территория, на которой находились теплицы по выращиванию субтропических растений, незаконно выбыла из собственности Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова. Инвестор Сергей Эксузян обращался в суд за взысканием с Российской Федерации ущерба от срыва проекта в сумме 5,8 млрд руб., но ничего не добился.

Фонд «Талант и успех», созданный в 2014 году по инициативе президента России Владимира Путина, является учредителем образовательного центра «Сириус». Центр занимается развитием и профессиональной поддержкой одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин и технического творчества.

Анна Перова, Краснодар