Часовой завод в Чистополе может получить звание «Предприятие трудовой доблести»

Чистопольскому часовому заводу «Восток» могут присвоить республиканское звание «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 гг.». Проект соответствующего указа раиса Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе отмечается, что предприятие представлено к награде за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в 1941–1945 годах.

Завод «Восток», образованный в 1942 году на базе эвакуированного Второго Московского часового завода, в годы войны выпускал часовые механизмы для военной техники, а с 1965 года стал официальным поставщиком часов для Министерства обороны СССР. Предприятие также дважды признавалось «Российской организацией высокой социальной эффективности» и стало лауреатом премии «Российской Национальной Олимп» в номинации «Наука. Технологии» в 2000–2001 годах.

Анна Кайдалова