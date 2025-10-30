Анатолий Седых и Алексей Лихачев стали почетными жителями Нижегородской области

Еще пятерым жителям региона присвоено звание «Почетный гражданин Нижегородской области». Депутаты заксобрания поддержали это решение на пленарном заседании 30 октября 2025 года.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Анатолий Седых

Среди награжденных — генеральный директор АО «Объединенная металлургическая компания» Анатолий Седых. Господин Седых с 1992 года возглавляет созданную им Объединенную металлургическую компанию. С 1999 года в нее входит крупнейшее предприятие — выксунский завод. Это – градообразующее предприятие Выксы, один из крупнейших налогоплательщиков региона. За четверть века ОМК вложила в завод 300 млрд руб., еще более 15 млрд компания направила в городскую инфраструктуру и на поддержку культурных инициатив Выксы. В партнерстве с регионом и городом ОМК реализует крупные инфраструктурные проекты в городской среде, транспорте, образовании, культуре и туризме. По итогам 2024 года Выкса вошла в топ-20 малых городов России по уровню качества городской среды в рейтинге Минстроя РФ.

Почетным нижегородцем стал и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Он возглавляет госкорпорацию с 2016 года, и в первые месяцы работы выступил с инициативой развития отношений с Нижегородской областью. В регионе появились консорциумы предприятий — производителей оборудования и гарантированных поставщиков для атомной отрасли. Вместе с ректором МГУ Виктором Садовничьим и президентом РАН Александром Сергеевым Алексей Лихачев был инициатором создания в Сарове Национального центра физики и математики.

Также почетное звание присвоено областному министру финансов Ольге Сулиме, которая руководит минфином уже 17 лет, депутату и руководителю сельхозпредприятия «Ильино-Заборское» Алексею Степанову и главе Вадского округа Ивану Ураеву.

Галина Шамберина