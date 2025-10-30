Нейросети залезают в портфель

Треть инвесторов формируют свой портфель на основе советов нейросетей. За год популярность этого инструмента формирования стратегии выросла почти на 15 процентных пунктов, выяснили аналитики маркетплейса «Выберу.ру» и компании IT Smart Finance. При этом каждый третий опрошенный применяет искусственный интеллект для сбора информации по активам, а каждый пятый полностью делегирует подбор ценных бумаг. Однако большая часть инвесторов рассматривают нейросети лишь как вспомогательный инструмент, и окончательные решения принимают сами.

Такой же подход уже применяют и многие инвестиционные компании. Своим опытом с “Ъ FM” поделился управляющий директор «Риком-Траст» Дмитрий Целищев: «Мы применяем ИИ при построении инвестиционных стратегий, но пока в экспериментальном режиме. Искусственный интеллект уже освоил технический матанализ на достаточно на хорошем уровне, научился быть действительно серьезным помощником для управляющих и инвестиционных консультантов при построении новых стратегий.

Однако полностью перейти на стратегии, основанные на искусственном интеллекте без вмешательства профессиональных управляющих, мы не можем. ЭКсперимент показал, что нейросетям для успешных результатов не хватает человеческих качеств, таких как эмпатия и понимание психологии именно рынка. Сейчас искусственный интеллект может быть только хорошим помощником, но точно не полноценной заменой».

При этом, согласно исследованию, чаще всего, в 75% случаев, при формировании портфеля россияне ориентируются на мнение профильных экспертов без лицензии, в том числе иностранных. А вот к услугам финансовых советников обращалось 14% инвесторов. По сравнению с прошлым годом число тех, кто полагается на собственные аналитические выводы сократилось с 23% до 18%. А это самый надежный стратегический подход, считает финансовый аналитик Владимир Левченко: «Я не пользовался нейросетями для создания инвестиционных стратегий и не планирую. Считаю, что моей компетенции достаточно, так как я работаю на финансовом рынке уже более 30 лет.

Нейросети выдают свои рекомендации, исходя из некой средней температуры по больнице, то есть мнение так называемого среднего рыночного аналитика. А в нынешние времена происходят серьезные перемены и в нашей экономике, и в глобальной. Нейросети как классический аналитик, это генералы, которые всегда готовятся к прошедшей войне. Они исходят из ретроспективы, пытаются прогнозировать будущее исходя из того, что могут быть какие-то изменения относительно прошлого.

Начинающим игрокам лучше а использовать наименее рискованные финансовые инструменты, тот же самый долговой рынок, депозиты в надежных банках, ОФЗ или облигации компаний с высоким рейтингом. И в процессе инвестирования набираться финансовой грамотности. Опять же, можно действительно взять, посмотреть, что выдают нейросети и начать вести свою собственную статистику.

Слепо следовать советам ИИ не стоит, качество этих данных нужно еще уметь оценить».

В 2025 году у россияне стали больше интересоваться альтернативными инструментами. В частности, почти вдвое увеличился спрос на прямые инвестиции. Кроме того, 14% опрошенных готовы добавить в свой портфель цифровые финансовые активы. А интерес к краудлендинговым платформам вырос до 36%.

Ульяна Горелова