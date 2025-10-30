Станцию пропустили

В Казани с 3 ноября на три недели закрывают станцию метро «Дубравная» из-за строительства второй линии. Впервые в истории казанского метро тоннелепроходческие комплексы будут прокладывать 40-метровый участок под действующей веткой. Пассажирам предлагают альтернативный транспорт: восемь автобусных маршрутов, три троллейбусных и один трамвайный. Эксперты оценивают убытки «Метроэлектротранса» от закрытия станции в 11,2–12,8 млн руб., однако считают, что после открытия станции пассажиропоток будет увеличен, а доходы предприятия вырастут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на три недели закрывают станцию метро «Дубравная» из-за строительства второй линии

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани на три недели закрывают станцию метро «Дубравная» из-за строительства второй линии

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

С 3 по 25 ноября станция метро «Дубравная» в Казани временно прекратит работу в связи с проведением строительных работ на первой очереди второй линии метрополитена, сообщил председатель комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров на пресс-конференции.

В период закрытия конечной станцией на участке станет «Проспект Победы». Количество поездов на линии сократится на одну единицу, при этом интервал движения сохранится прежним — 5 минут. По данным гендиректора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова, ежедневно станциями «Дубравная» и «Проспект Победы» пользуются около 13 тыс. человек. В то же время, по его словам, станции способны принимать 50–60 тыс. пассажиров в день.

На время закрытия станции пассажирам предлагается воспользоваться альтернативным наземным транспортом. От станции «Проспект Победы» до станции «Дубравная» курсируют восемь автобусных маршрутов (№ 5, 18, 30, 31, 34, 68, 70, 90), три троллейбусных (№ 5, 9, 12) и один трамвайный (№ 4). Всего на участке задействована 181 единица подвижного состава. Для жителей поселков Вишневка и Привольный автобусный маршрут № 94 будет продлен до станции «Проспект Победы». Господин Абдулхаков уточнил, что станция «Проспект Победы» станет конечной, высадка и посадка пассажиров будет осуществляться с одной стороны платформы.

Закрытие связано с завершающим этапом строительства первого участка второй линии метрополитена. Гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов сообщил, что строители завершают проходку тоннеля на оставшемся участке длиной 40 метров под действующей первой линией метро. «Впервые в Казани нам предстоит пройти под действующей линией метрополитена — такого у нас еще не было. Мы проходили только несколько раз под железной дорогой», — отметил господин Рахимов. Как он сообщил журналистам, первый участок второй линии планируется открыть в 2027 году.



АО «Казметрострой» Акционерное общество «Казметрострой» с уставным капиталом более 1,4 млрд руб. занимается строительством железных дорог и метро. В 2024 году выручка компании составила 3,9 млрд руб., прибыль — 1,2 млрд руб. Общая стоимость первой очереди второй линии казанского метро оценивается в 47 млрд руб., из которых 41 млрд руб. — строительство тоннелей и станций, 6 млрд руб. — вынос коммуникаций. Общая сумма контрактов «Казметростроя» на строительство второй линии превышает 17,3 млрд руб.

В марте 2025 года два тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК) — «Ляйсан» (японский Hitachi) и «Айсылу» (французский NFM Technologies) — длиной 100 м и весом 600 т каждый завершили основную проходку перегонных тоннелей. После подготовки их в августе запустили для проходки под первой линией метро. К концу октября комплексы приблизились к действующим тоннелям и остановились на границе охранной зоны метрополитена.

Первый участок второй линии метрополитена длиной 5,37 км включает четыре станции: «100-летие ТАССР» (ул. Юлиуса Фучика), «Академическая» (пересечение улиц Фучика и Завойского), «Зилант» (пересечение улиц Фучика и Ломжинской) и «Тулпар» (перекресток проспекта Победы и ул. Сахарова). Станции «100-летие ТАССР» и «Дубравная» станут пересадочными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство первого участка второй линии Казанского метро

Фото: пресс-служба Главинвестстроя РТ Строительство первого участка второй линии Казанского метро

Фото: пресс-служба Главинвестстроя РТ

Строительство началось в апреле 2020 года, когда ТПМК «Айсылу» начала проходку левого перегонного тоннеля от станции «Тулпар». В октябре того же года комплекс «Ляйсан» стартовал по правому тоннелю. К октябрю 2021 года комплексы прошли первые 3 км. В марте 2025 года завершилась проходка основных перегонных тоннелей — «Ляйсан» вышла на станцию «100-летие ТАССР».

Параллельно строится соединительная ветка длиной 378 м между тоннелями первой и второй линий для перегона поездов из электродепо. Работы ведутся горным способом радиусом 110 м, при котором невозможно применить ТПМК. По данным на март 2025 года, готово 126 м, завершение планируется в 2026 году.

Работы ведутся за счет республиканского бюджета. Только в 2025 году на строительство первого участка второй линии выделили более 5 млрд руб. В мае на участок от станции «Фучика» до станции «Сахарова» направили 1,9 млрд руб., в июне — еще 1,8 млрд руб., в июле — 1,2 млрд руб.



В марте 2025 года ГУП «Татинвестгражданпроект» разработал план перспективного развития второй линии, предусматривающий продление маршрута в двух направлениях общей протяженностью около 10 км. Изначально оно планировалось в сторону Советской площади и Квартала, однако в августе 2025 года раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение о продлении второй линии метрополитена до Республиканской клинической больницы (РКБ). В южном направлении линия протянется от станции «Дубравная» через «Деревню Универсиады» и «РКБ» до «Березовой рощи». В северном направлении — от станции «Тулпар» через «XXI век» и «Пионерскую» до «Компрессорного завода».

На вопрос «Ъ Волга-Урал» о финансовых потерях из-за закрытия станции метро Айдар Абдулхаков не ответил, но уточнил, что разница будет выведена по итогам закрытия и компенсирована «Казметстроем». Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов оценил убытки МУП «Метроэлектротранс» от закрытия станции в 11,2–12,8 млн руб. «Убытки связаны с потерей пассажиропотока, доходов от рекламы на закрытой станции, а также с расходами на поддержание различных систем станции в рабочем состоянии во время ее закрытия. Так как станцию закрывают лишь на месяц, то это не скажется существенно на финансовом состоянии компании, и после открытия станции пассажиропоток будет увеличен, а доходы компании вырастут», — поясняет господин Баранов.

Анар Зейналов