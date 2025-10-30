В Дагестане создают единого оператора данных мониторинга Каспия

МТС объявила о начале сотрудничества с Министерством цифрового развития Республики Дагестан в рамках создания оператора данных для мониторинга акватории Каспийского моря и его прибрежных зон. Совместный проект направлен на разработку единого инструмента для реализации глобальной гидрологической политики по сохранению уникального водоема.

Первым этапом станет запуск пилотного проекта на базе ИТ-кластера Дагестана, где в облачной платформе будут объединены сведения о состоянии различных зон Каспия. МТС Web Services обеспечит функционирование этого оператора данных, создавая платформу на собственной облачной инфраструктуре с использованием передовых решений для управления большими данными, интеграции систем и поддержки машинного обучения.

По словам министра цифрового развития Дагестана Юрия Гамзатова, реализация проекта поможет региона эффективно использовать технологии для мониторинга и сохранения экосистемы Каспия, с возможностью масштабирования на все побережье.

Директор по технологиям МТС Web Services Вячеслав Грачев отметил, что опыт компании в области платформенных решений и искусственного интеллекта позволит повысить эффективность сбора и анализа данных, укрепляя технологическую базу для важных региональных и федеральных инициатив.

Тат Гаспарян