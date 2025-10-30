В Ставропольском крае до конца 2025 года благоустроят 500 км дорог

До конца 2025 года в Ставропольском крае приведут в порядок 500 км дорог, из них 130 км — в рамках нацпроекта. Общая готовность объектов составляет 95%, сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди крупнейших участков, где проводились и проводятся работы, указаны сдедующие трассы: Светлоград — Благодарный — Буденновск, Буденновск — Ачикулак — Нефтекумск, Сенгилеевское — Новотроицкая и Пятигорск — Георгиевск.

Кроме того, специалисты обновляют магистрали, которые связывают сельские населенные пункты: Стодеревская — Серноводское — Уваровское, Ессентуки — Суворовская и Невинномысск — Эрсакон. Также идет ремонт дорог опорной сети: Дивное — Рагули — Арзгир, Преградное — Тахта — Ипатово и Георгиевск — Новопавловск.

Всего в регионе обновляется 51 объект, в том числе 11 мостов.

Мария Хоперская