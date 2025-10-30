Почти 3 млн рублей присуждено потребителям по искам Роспотребнадзора Удмуртии

Свыше 2,7 млн руб. присуждено потребителям товаров и услуг из Удмуртии по искам республиканского Роспотребнадзора с начала года. Как сообщает пресс-служба управления, в том числе, с ответчиков было взыскано 77 тыс. руб. морального вреда.

Всего в защиту интересов конкретных потребителей Роспотребнадзор Удмуртии направил в суд 24 иска. 18 исковых заявлений суд удовлетворил, еще 6 находятся на рассмотрении. Большинство обращений было связано с навязыванием дополнительных услуг при заключении кредитных договоров на покупку автомобилей и смартфонов, а также отказом продавцов в возврате средств за предоставление некачественных товаров или услуг.

Управление напоминает, что оказывает помощь гражданам на безвозмездной основе, включая консультирование, составление претензий и исковых заявлений.