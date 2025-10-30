Ярославец совершил разбой с игрушечным пистолетом

В Заволжском районе Ярославля задержали мужчину, который с пистолетом-игрушкой ограбил сетевой магазин. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Инцидент произошел на улице Серго Орджоникидзе. 63-летний житель района, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 6,5 тыс. руб. Полиция быстро задержала подозреваемого. У него нашли пистолет-зажигалку, детский пластмассовый пистолет и часть украденных денег. Мужчина был пьян.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

