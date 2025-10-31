Нижегородца осудили за взрыв боеприпасов в доме на улице Фучика

Автозаводский райсуд назначил семь лет колонии общего режима и 30 тыс. руб. штрафа нижегородцу Михаилу Помелову, обвиненному в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и повреждении чужого имущества из-за взрыва в жилом доме №37 на улице Фучика. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда, ранее он был под домашним арестом.

Взрыв произошел 19 марта 2024 года в квартире осужденного, повредив несущие перекрытия между четвертым и пятым этажами. Первые два подъезда дома признали аварийными и временно расселили жильцов. Причиной взрыва гособвинитель назвал неосторожное обращение с боеприпасами, которые Михаил Помелов хранил у себя дома и в гараже на улице Шнитникова. В его арсенале следователи обнаружили гладкоствольное стреляющее устройство типа авторучки, свыше 1,5 тыс. патронов, подствольные и ручные гранаты, выстрелы для противотанковых гранатометов и другое вооружение.

Подсудимый лишь частично признал вину в незаконном хранении боеприпасов, однако отрицал причастность к взрыву в квартире. Он и его защита настаивали, что в квартире взорвался газ, а пожаротехническая и взрывотехническая экспертиза были взаимоисключающими. Первая не установила причин взрыва, исключив версию с газом, а вторая не обнаружила в квартире следов взрывчатки. Однако следствие убедило суд в том, что взорвались именно боеприпасы.

После взрыва и двух экспертиз НИИ по проблемам ГОЧС МЧС России жилой дом признали ограниченно работоспособным и пригодным к проживанию. Собственникам поврежденных квартир власти пообещали выплатить компенсацию.

Роман Рыскаль