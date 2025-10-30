Маркетплейсы ухаживают за косметикой

Российский рынок косметики устойчиво растет. По данным аналитиков, с 2022 года индустрия наращивает продажи в разы быстрее, чем прочая непродовольственная розница, за счет роста доходов населения, бурного развития маркетплейсов и удобства онлайн-шопинга. Особенно успешно показывают себя отечественные производители косметики по уходу. С подробностями — Дарья Надина.

С одной стороны, им помогает общемировой тренд на естественную красоту. По данным NielsenIQ, 50% потребителей утверждают, что регулярный уход за собой сейчас важнее, чем пять лет назад. С другой стороны, в 2022 году российский бьюти-рынок полностью изменился: международные бренды ушли и освободили место как раз для отечественного производителя. За последние 3,5 года число малых и средних предприятий, выпускающих косметику и парфюмерию, превысило 3 тыс., посчитали в Корпорации МСП.

Поддерживает бизнес и высокая лояльность клиента: в Корпорации МСП указывают, что больше 70% россиян предпочитают российские бренды. Впрочем, сами производители уже фиксируют насыщение рынка, говорит управляющий директор компании «Нуолаб» Александра Татаринцева: «Рынок косметики действительно рос какими-то гигантскими темпами, по 17-20% в год, вплоть до 2025 года. Мы уже столкнулись с насыщением рынка и видим, что в штучном выражении рост замедлился, и дальше рынок растет только в денежном выражении за счет ценообразования, инфляционных процессов и так далее. И в целом появляется больше брендов, которые производят свою продукцию».

Все это свидетельствует о высокой степени конкуренции и в то же время доступности рынка для новых игроков. Основные каналы: крупные сети и маркетплейсы, на которые, по разным оценкам, приходится до 60-70% цифровых продаж. Электронная коммерция продолжает развиваться, а значит, маркетплейсы останутся ключевыми площадками для продвижения косметики. Они осознают свою роль, заинтересованы в росте трафика и продаж, и потому поддерживают селлеров. Так, Wildberries & Russ в декабре прошлого года совместно с Агентством стратегических инициатив запустила «Платформу роста» — специальный проект для перспективных отечественных брендов.

Участникам маркетплейс бесплатно дает инструменты для продвижения на площадке, говорит Александра Татаринцева, управляющий директор компании «Нуолаб», чей бренд Cha U Kao был включен в проект: «Мы увеличили продажи в семь раз на площадке за полгода. У нас было много инструментов в виде наружной рекламы, баннеров на главной странице, которые давала платформа. Но, наверное, самое ценное — это возможности коммуникации внутри платформы, потому что, естественно, кроме нас там есть другие предприниматели из разных категорий. Есть возможность видеться на бизнес-мероприятиях».

Аналитики ожидают, что по итогам 2025 года объем рынка косметики может превысить 1,6 трлн руб., а объем производства вырастет на 12%.

