«Без Лионеля Месси список рекордсменов точно полным не будет»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, сколько голов забил Пеле, сколько трофеев получил Месси и чем запомнится поклонникам тренер Жозе Моуринью.

В истории футбола есть рекорды, которые считаются вечными, и небезосновательно. В первую очередь это достижение Пеле. Завоевать за карьеру три Кубка мира и забить — внимание — 1279 голов в обозримом будущем вряд ли кто-то сможет. Например, Криштиану Роналду в свои 40 лет пока не добрался до 1 тыс. Впрочем, у него свой рекорд. Португалец забивал более 50 голов за сезон шесть лет подряд.

Без Лионеля Месси список футбольных рекордсменов точно полным не будет. В 2012 году аргентинец забил 91 гол: 79 за «Барселону» и 12 за сборную. Нынешним звездам такое даже не снилось. Например, в прошлом сезоне самые результативные игроки — Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Эрлинг Холлан и Роберт Левандовский — превысить отметку в 40 мячей не смогли. Левандовский, кстати, когда еще играл за «Баварию», умудрился забить пять мячей за девять минут, что тоже невероятное достижение. И, конечно же, в топе 44 трофея Месси, из которых восемь — «Золотые мячи». Это космос, по-другому не скажешь.

Еще один вечный рекорд принадлежит тренеру Жозе Моуринью. Он в течение девяти лет работал с четырьмя клубами — «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» — и за это время ни разу не проиграл в домашних матчах. Так что Моуринью не просто так особенный. В список вечных рекордов невозможно не внести бразильского вратаря Рожерио Сени. Дело в том, что он забил 131 мяч, больше всех голкиперов в истории. И, кстати, далеко не все с пенальти. 69 мячей он отправил в ворота соперников со штрафных ударов. А замыкает список футбольных рекордсменов британский нападающий Гари Линекер. Он провел более 400 матчей за карьеру и при этом не получил ни одной карточки, даже желтой. В нынешнем мире футбольных страстей такое кажется невозможным.

