Арский район Татарстана и «Деловая Россия» договорились о деловом сотрудничестве

Глава Арского муниципального района Татарстана Алмаз Хисамутдинов и сопредседатель Татарстанского регионального отделения «Деловой России» Рустам Исмаилов договорились о сотрудничестве в сфере предпринимательства и инвестиций. Соответствующее соглашение подписали на муниципальном часе. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе «Деловой России».

Стороны договорились совместно работать над развитием малого и среднего бизнеса, совершенствованием мер поддержки предпринимателей и привлечением инвестиций. Отдельное внимание будет уделено созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, повышению конкурентоспособности и развитию рыночной инфраструктуры.

В рамках соглашения планируется проведение совместных мероприятий — деловых встреч, семинаров, круглых столов и консультаций. Также предусмотрено участие представителей «Деловой России» в экспертных комиссиях и советах администрации района, а также содействие в продвижении продукции местных предприятий и укреплении внешнеэкономических связей.

Анна Кайдалова