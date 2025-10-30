Это голос: «ГигаЧат» научился разговаривать

«ГигаЧат» продолжает развивать свои возможности. Теперь можно «позвонить» нейросети и пообщаться с ней голосом, как с живым человеком. Функция доступна в бета-режиме в веб-версии, а также для пользователей приложения на Android.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Новая функция позволяет не просто формулировать запросы, а вести полноценный разговор — обсуждать задачи, отрепетировать публичное выступление или просто поболтать на интересные темы. Можно выбрать женский или мужской голос, перебивать модель в процессе диалога, а также получить текстовую транскрипцию разговора по его окончании.

«ГигаЧат» — бесплатная нейросеть от Сбера, которая ищет и структурирует информацию, анализирует файлы, переводит тексты и генерирует различный контент высокого качества: тексты, открытки, видео и даже музыку. Также «ГигаЧат» поможет в создании презентаций. Нейросеть подготовит материал, форматирует его в емкие тезисы, выстроит структуру презентации и распределит контент по слайдам, а также сгенерирует уникальные иллюстрации.

Инструкции, примеры, обзоры промптов для генерации текста, изображений, работы с кодом с помощью нейросети «ГигаЧат» доступны в базе знаний.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

ПАО Сбербанк