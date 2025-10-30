Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о знаковых работах и коллаборациях японской художницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Zwirner / AP Фото: David Zwirner / AP

В октябре в Fondation Beyeler открылась большая ретроспектива Яёи Кусамы. Около 300 работ за семь десятилетий: живопись, скульптура, зеркальные комнаты, видеоинсталляции. Это не просто выставка, а целая вселенная — удивительный мир Кусамы.

Давайте по случаю вспомним коллаборации художницы с люксовыми и модными марками. В 2012 году Дом Louis Vuitton выпустил совместную коллекцию с Кусамой — сумки, обувь, аксессуары в ее фирменный горох. Потом сотрудничество повторили в 2023 году, и тут его пропустить было невозможно: в главных городах появились гигантские инсталляции по случаю запуска.

В 2017-м французская мануфактура Bernardaud создала серию столовой посуды по мотивам «Infinity Dots», в рамках сотрудничества с музеем The Broad. А бьюти-мир был вообще самым первым: Lancоme в 2011-м выпустил лимитированную коллекцию Juicy Tubes, где тюбики украшены паттернами — тот самый случай, когда искусство буквально можно нанести на себя.

И если вы хотите увидеть, откуда все это началось — оригиналы, пространство, бесконечные отражения — выставка в Beyeler будет открыта до января 2026 года.

Анна Минакова