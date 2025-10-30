«Произошло чудо, девушка собрала сумму на MINI Cooper»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, на что и кому россияне готовы жертвовать деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Вознаграждать создателей за контент или проект донатом готов каждый пятый россиянин (20%), и это на 5% больше, чем в 2023 году. Хотя большинство интернет-пользователей в России знает что это и как работает.

Среди тех, кто никогда не переводил деньги за контент, больше трети не видят смысла оплачивать бесплатный контент, примерно столько же не готовы тратить на это свои средства. Еще 35% пока не нашли достойного получателя.

Еще детальнее аналитики изучили поведение тех, кто все же платит в интернете, опрос среди 1,8 тыс. пользователей провел сервис «Анкетолог». На первом месте оказались игры, в их поддержку донатят 47% респондентов, примерно столько же стараются поощрить любимого блогера, таких 45%. Только на третьем месте благотворительность — 40% участников исследования переводят деньги на добрые дела. 30% поддерживают сообщества и соцсети, 15% донатят музыкантам. Авторам подкастов достается и того меньше.

Чаще всего люди так выражают благодарность и хотят поддержать креаторов. Четверти респондентов нравится быть причастными к проектам, и примерно столько же просто “по настроению” решают совершить пожертвование.

Главный стимул — симпатия к автору. За ним следуют поддержка важной идеи, прозрачность трат получателя и видимая польза для щедрого зрителя, например, бонусы.

Большинство опрошенных россиян донатят несколько раз в год. Самая распространенная сумма доната: от 200 руб. до 500 рублей, лишь 17% переводят больше. Почти 20% не преодолевают порог в 100 руб.

Любопытная история на этом фоне попалась в соцсетях: обладательница русскоязычного блога на 164 тыс. человек, живущая в Израиле, на день рождения рассказала, что мечтает о MINI Cooper. И впервые предложила подписчикам поблагодарить ее за интересный контент и перевести в подарок по одному шекелю (25 руб.). И произошло чудо, девушка собрала сумму на MINI Cooper, купила его, показала с признательностью публике, а та ее тут же захейтила за потребительство.

Яна Лубнина