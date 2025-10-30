В Самарской области подруга участника СВО забрала себе его выплаты на 3,2 млн рублей

Апелляционный суд поддержал решение о взыскании 3,2 млн рублей с женщины, которая пользовалась средствами пропавшего без вести участника спецоперации из Самарской области. Об этом сообщила прокуратура.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Мать военнослужащего обратилась в прокуратуру с жалобой. В ходе проверки выяснилось, что в феврале 2024 года ее сын, служивший по контракту, пропал без вести. При оформлении наследства женщина обнаружила, что на счет сына продолжают поступать выплаты, которые переводились на карту, используемую знакомой бойца по доверенности.

Несмотря на признание военнослужащего пропавшим без вести, доверенность аннулировалась, но женщина продолжала распоряжаться средствами.

Прокурор подал иск о взыскании неосновательного обогащения в пользу матери военнослужащего. Суд удовлетворил иск, но ответчица попыталась обжаловать решение. Апелляционная инстанция оставила постановление без изменений.

Георгий Портнов