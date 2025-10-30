Инвестиционный потенциал Ижевска привлек внимание ведущих предпринимателей региона

В Ижевске прошла инвестиционная встреча, организованная Сбером совместно с администрацией города при участии представителей крупного бизнеса региона. Мероприятие объединило ключевых участников рынка, заинтересованных в развитии экономического потенциала столицы Удмуртии.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков представил участникам подробную презентацию, осветившую преимущества и инвестиционные перспективы города. С инвесторами поделились информацией о действующих государственных программах поддержки предпринимательства и уникальных возможностях ведения бизнеса в регионе.

Участников познакомили с рядом инвестиционных проектов, подтверждающих открытость местных властей к сотрудничеству с частным капиталом. Особенное внимание уделяли следующим объектам:

Детский лагерь «Орзи»

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном для маломобильных групп населения

Тематические аттракционы и пространства в Парке имени Горького и Парке Космонавтов

«Активити-парк», включающий веревочные трассы, скалодром, зону активного отдыха и спорта

Технологический центр «Технопарк» и гостиничный комплекс на территории СОЛК имени Кулаковой

Эксперты Сбербанка рассказали о современных финансовых инструментах, обеспечивающих эффективную реализацию проектов и поддержку стабильного роста бизнеса. Внимание акцентировали на вопросах улучшения финансового менеджмента и повышении конкурентоспособности предприятий.

«Ижевск располагает серьезным экономическим потенциалом, все больше притягивающим крупные российские компании. Данная встреча наглядно демонстрирует конкретный перечень интересных проектов, способствующих росту деловой активности региона и созданию комфортных условий для бизнеса. Уверены, что наше сотрудничество поможет успешно реализовывать важнейшие инициативы, выгодные всем сторонам процесса»,— отметил и. о. управляющего Удмуртским отделением Сбера Антон Тагилов.

«Привлечение значительных ресурсов и компетенций для осуществления масштабных инфраструктурных проектов — приоритетная задача нашего муниципалитета. Мы стремимся улучшить качество жизни жителей и сформировать комфортные условия для ведения предпринимательской деятельности. Подтвержденный высокий интерес инвесторов укрепляет нашу уверенность в успехе дальнейших совместных усилий по обеспечению эффективного регионального развития»,— сказал господин Чистяков.

Итогом мероприятия стал содержательный диалог и сессия вопросов–ответов. Показанный высокий интерес инвесторов подтвердил значительные экономические перспективы региона и намерение местной власти активно содействовать успешному социально-экономическому развитию Удмуртии.