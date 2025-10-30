Набиуллина предложила ограничить количество льготных кредитов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что кредитование по льготным ставкам для низкорентабельных и убыточных компаний неэффективно для экономики. На пленарном заседании Госдумы она отметила, что подобная практика не способствует экономическому росту.

Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

«Кредитование по низкой ставке низкорентабельных и даже убыточных компаний — путь в никуда»,— заявила глава ЦБ. Она подчеркнула, что для ускорения экономического роста ресурсы должны направляться в компании и отрасли с высокой производительностью труда. Инвестиции должны приносить высокую рентабельность. По ее словам, это ключевое условие для опережающего роста экономики.

В качестве альтернативы льготному кредитованию Эльвира Набиуллина предложила бизнесу обратить внимание на инструменты фондового рынка.