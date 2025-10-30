Кабмин Ульяновской области утвердил бюджет-2026 с ростом доходов на 10%

Правительство Ульяновской области на своем заседании единогласно проголосовало за утверждение проекта бюджета региона на 2026 год. Теперь главный финансовый документ передается на рассмотрение в региональное заксобрание. Об этом в четверг сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По словам губернатора, планируется, что «на 82% бюджет сложится из собственных доходов».

Согласно проекту облбюджета, ранее размещенному на странице общественной и антикоррупционной экспертизы интернет-портала облправительства, общие доходы бюджета составят 117,543 млрд руб., в том числе безвозмездные поступления из федерального центра — 20,424 млрд руб. Собственные доходы бюджета — 97,119 млрд руб. (рост на 10% по сравнению с первоначальным бюджетом на 2025 год). Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 118,528 млрд руб. Дефицит бюджета установлен на уровне 984 млн руб. Верхний предел госдолга на 1 января 2027 года планируется на уровне 46,188 млрд руб.

По словам первого заместителя председателя облправительства Марины Алексеевой, треть расходной суммы будет направлена на оплату труда бюджетникам: с 2026 года зарплаты врачей, педагогов будут проиндексированы на 13,1%, в полном объеме заложены средства на меры соцподдержки — 10,2 млрд руб.

Вице-премьер также отметила, что правительство региона «сохраняет тенденцию по снижению долговой нагрузки». В результате списания федеральным центром двух третей задолженности по бюджетным кредитам долговая нагрузка региона (без учета инфраструктурных бюджетных кредитов) составит 43,9% против 78,6% в 2022 году.

Сергей Титов, Ульяновск