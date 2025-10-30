Во Владикавказе полицейского задержали по подозрению в получении взятки

Инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владикавказу задержали по подозрению в получении взятки, совершенном с вымогательством (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в октябре местный житель обратился к подозреваемому для того, чтобы забрать со штрафстоянки автомобиль. Несмотря на отсутствие оснований для отказа, фигурант заявил о необходимости вознаграждения в размере 15 тыс. руб. В противном случае машина надолго останется на спецстоянке. Пострадавший согласился, но при этом сообщил о случившемся в правоохранительные органы. 29 октября, во время передачи нужной суммы, полицейского задержали.

Следователем СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Мария Хоперская