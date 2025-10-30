Более 700 новых уличных светильников установили в Ижевске с начала года

736 новых светильников установило МКП «Горсвет» на улицах столицы Удмуртии с начала года. До конца декабря муниципальное предприятие планирует обустроить еще 474 световых точки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Напомним, в прошлом году на улицах города установили 2050 фонарей, 1450 из них обустроил Горсвет, 1600 – компания «Удмуртэнерго» (филиал «Россети Центр и Приволжье»). Еще около 21 тыс. уличных светильников «Удмуртэнерго» заменила на светодиодные.