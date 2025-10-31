Помощь в защите предпринимателей

В Нижегородской области прошел обучающий семинар для общественных помощников уполномоченного по защите прав предпринимателей. Обучение направлено на укрепление системы поддержки бизнеса в регионе, обеспечение прозрачности и предсказуемости контрольной деятельности государственных органов, а также формирование эффективной обратной связи между предпринимателями и представителями власти.

Фото: Андрей Винников

В оффлайн-мероприятии приняли участие 55 человек: общественные помощники из муниципальных образований региона и эксперты в различных сферах (экология, event-индустрия, налоги, юриспруденция, интеллектуальная собственность, медиация и т.д.).

Программа семинара была направлена на углубленную проработку вопросов, касающихся процедур проверок бизнеса.

Начальник отдела контрольно-надзорной деятельности министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области Ирина Ноздрачева рассказала о теоретических и практических нюансах проведения проверок. Участники семинара подробно ознакомились с видами контроля, не регулируемыми Федеральным законом №248-ФЗ, рассмотрели особенности проведения контрольных (надзорных) мероприятий, а также детально разобрали различия между плановыми и внеплановыми проверками. Были представлены механизмы своевременного уведомления о предстоящих мероприятиях, порядок подготовки к ним и способы эффективного реагирования на возможные претензии контролирующих органов.

Участники получили исчерпывающие разъяснения относительно процедуры досудебного обжалования актов и решений контрольных органов, что значительно повысило их компетентность в отстаивании законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий обсудил с общественными помощниками механизмы повышения информированности местных сообществ предпринимателей о работе института бизнес-омбудсмена и возможностях защиты бизнеса. Участники договорились наладить регулярное проведение встреч предпринимателей с муниципальными органами власти, а также приемы районных прокуроров. Павел Солодкий дал практические рекомендации, как готовить вопросы к подобным встречам и формулировать инициативы предпринимательского сообщества.

«Уверен, что полученные сегодня знания помогут общественным помощникам в муниципалитетах успешно осуществлять свою миссию по защите прав и законных интересов предпринимателей, способствуя развитию благоприятного инвестиционного климата во всех районах области», — отметил Павел Солодкий.

Во второй части обучающего семинара состоялась стратегическая сессия, по итогам которой будет оформлена дорожная карта по развитию института общественных помощников бизнес-омбудсмена. Участники предложили идеи по созданию электронной базы успешных кейсов и мониторингу системных проблем бизнеса в районах области. Также были озвучены законодательные инициативы по расширению полномочий бизнес-омбудсменов для участия в судах на стороне защиты предпринимателей. Все идеи взяты для дальнейшей проработки в аппарате уполномоченного.

Следующий обучающий семинар для общественных помощников запланирован на декабрь. Ожидаются выступления представителей налоговой службы, Роскомнадзора, миграционной службы и других контрольно-надзорных органов.

ООО «Бизнес-Геометрия»