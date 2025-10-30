Издания из Рыбинска вошли в число лучших конкурса «Просвещение через книгу»

Книги рыбинского издательства «Медиарост» стали победителями XX конкурса «Просвещение через книгу», который проводится Издательским советом Русской православной церкви совместно с журналом «Книжная индустрия». Лауреатов назвал Издательский совет РПЦ.

Фото: Издательство «Медиарост» Фото: Издательство «Медиарост»

Книга «Археология Рыбинска» заняла третье место в номинации «Лучшее справочное и краеведческое издание». Соавторами выступили руководители Рыбинской археологической экспедиции Ирина и Александр Рыкуновы, начальник разведочного отряда экспедиции Денис Уткин и участник экспедиции, историк Леонид Иванов.

«Книга на богатом материале, хранящемся в музеях Рыбинска, Ярославля, Москвы и Петербурга, рассказывает об истории и о людях, живших в Рыбинском крае с древнейших времен до конца XIII века. Ее формат традиционен для серии "Библиотека Ярославской семьи" (в которой она вышла) — иллюстрированный рассказ для чтения детьми и взрослыми»,— рассказал «Ъ-Ярославль» соавтор книги, историк Леонид Иванов.

Третье место в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» заняла книга «Ярославия – маленькому путешественнику», также вышедшая в издательстве «Медиарост». Ее авторами стали Юрий и Анастасия Масловы. В номинации «Лучшая публицистическая книга» первое место занял вышедший в том же издательстве пятитомник основных трудов филолога и историка Вадима Кожинова.

В 2025 году на конкурс поступило более 190 заявок. География конкурса охватила регионы Российской Федерации, Белоруссии, Польши. По итогам работы конкурсной комиссии были определены 63 лауреата.

Антон Голицын